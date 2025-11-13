Клуб по Спортна Акробатика - Варна стартира международен проект
Основната цел на проекта е да насърчи здравословния начин на живот чрез спорт, физическа активност и балансирано хранене сред младите хора, включително сред тези в риск от социална изолация. Очаква се инициативата да ангажира пряко над 200 млади хора и косвено над 5000 чрез социалните мрежи, както и да обедини повече от 50 спортни клуба и организации.
"Проектът спечели в изключително силна конкуренция с 2390 подадени предложения от цяла Европа. От 350 проекта, които ще бъдат финансирани, само 13 са на български организации – 9 от София, 1 от Варна и по един от Бургас и Шумен", споделя ръководителят на проекта Костадин Хаджитенев.
Проектът включва:
• Четири спортни демонстрации върху мобилни надуваеми пътеки в райони с ограничен достъп до спортна инфраструктура;
• Два международни семинара в Италия и Испания и финален семинар "Здравословен живот и активна младеж – стратегия за бъдещето“ във Варна;
• Създаване на онлайн мотивационно-образователна платформа с база данни за всички спортни клубове и организации за физическа активност (танцови школи, туризъм, йога и др.).
Платформата ще предостави на желаещите организациите безплатни индивидуални профили, където ще могат самостоятелно да публикуват информация за тренировки, събития и снимки.
Платформата ще съдържа и видеоуроци за самоподготовка, както и материали за здравословно хранене и превенция на употребата на допинг и стимуланти;
• Провеждане на Мега турнир на талантите – част от Европейската седмица на спорта, където клубове и организации от Варна ще се представят с демонстрации и рекламни материали в специална "Гравитационна зона“;
• Изготвяне на "Стратегия за стимулиране на здравословния начин на живот и повишаване на физическата активност сред младите хора“. В разработването ѝ, заедно със специалистите от трите организации, ще разчитаме и на помощта на Община Варна и ресорните комисии на Общинския съвет.
Проектният ни екип е съставен от изключителни специалисти:
• Николина Христова – Президент на Международната техническа комисия по акробатична гимнастика и член на Изпълнителния комитет на FIG (Международната федерация по гимнастика), участваща във вземането на ключови решения, свързани с управлението и развитието на всички гимнастически дисциплини под егидата на FIG;
• Борислав Френчев – експерт в управлението на десетки проекти по европейски и национални програми, свързани с местното самоуправление и социалните дейности;
• Росарио Генчи – ръководител на над 14 спортни проекта и експерт по финансиране от ЕС. Генерален мениджър на CUS Palermo;
• Д-р Рикардо Лана – изследовател, мениджър и треньор в CUS Palermo;
• Игнасио Гомес дел Агуа – специалист в организирането на спортни събития и управлението на проекти, Президент на Mazapie Spanish Associatio;
• Кристина Гарсия Бустос – експерт по внедряване на образователни иновации в проектни дейности и икономическо управление.
"Трите организации разполагат и с други специалисти, които ще вземат участие в различните етапи на проекта", допълва Костадин Хаджитенев.
