Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани във Варна
Нидерландските кикбокс легенди Ернесто Хуст и Семи Шилт, заедно с чешкият боен майстор Ян Сокуп ще бъдат водещите инструктори на лагера, който ще включва осем тренировки за четири дни със спаринг сесии, насочени към развитие на бойната сила, техника и стратегическо мислене. Подборът на участниците в лагера е ограничен само до бойци с лични покани, доказали се на ринга на SENSHI и нови имена, които тепърва ще завладяват публиката.
Елитната група включва добре познати бойци като Едуард Алексанян, Карим Мабрук и Сем ван дер Ланс, които включват лагера в подготовката си за SENSHI 29.
В края на 2025 година бойната организация подготвя и заключителното издание на международния тренировъчен лагер по бойни изкуства SENSHI. В дните от 4 до 7 декември във Варна се очакват стотици бойци, пристигащи в България, за да попият опит от световноизвестни инструктори и бойни легенди.
Кулминацията за феновете на SENSHI ще бъде на 6 декември в Двореца на културата и спорта – Варна от 19:00 часа, където ще се проведе зрелищната гала вечер SENSHI 29 с 11 впечатляващи битки и гарантирана доза адреналин. Билетите за грандиозното спортно събитие в бойните среди вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.
Джими Ливиниус, Франческо Джая, Флорин Иваное, Лоик Нджея, Иван Бартек, Кристиян Дойчев, Костадин Кърджалийски и още известни бойци в тежките категории също се включват в лагера. Следете каналите на SENSHI в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за повече снимки, видео и актуално съдържание от лагера на тежките машини.
Вторият лагер с покани на веригата във Варна не само събира под един покрив световни шампиони и бъдещи звезди, но и доказва, че визията на организацията е насочена към надграждане, обмен на опит и вдъхновение между поколенията.
