С надпреварата при най-малките I клас, в залата на МСК "Владислав Варненчик“, приключи поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, който бе организиран от Дирекция "Спорт“ на Община Варна.За четвърти пореден път възпитаниците на ОУ "Н.Й. Вапцаров“ триумфираха в надпреварата, като така поставиха своеобразен рекорд в историята на игрите. Във финала при първокласниците те изпревариха драматично с фотофиниш амбициозния тим на ОУ "Ангел Кънчев“.В спора за третото място отбора на ОУ "Антон Страшимиров“ се справи с приятната изненада НУ "Васил Левски“, а поздравления за представянето си заслужават и съставите на СУ "Неофит Бозвели“, ОУ "Иван Вазов“ и СУ "Климент Охридски“ (Аксаково).Всички участници в надпреварата получиха специални медали с логото на турнира от организаторите, а голяма част от малчуганите си тръгнаха с футболни и волейболни топки, комплекти за бадминтон и шах, бутилки за вода, раници, тротинетки и маркови велосипеди от атрактивната томбола със спортни пособия.Общо над 500 ученици взеха участие в спортния празник, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас чрез спортни активности. Следващото издание на проявата е през пролетта на 2026 г.