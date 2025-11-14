На 15 ноември /събота/, в зала "Владислав“ на спортен комплекс "Черно море“ във Варна ще се проведе Международния турнир по класическа и свободна борба – "Купа Варна 2025“.Проявата е организирана от спортен клуб по борба "Локомотив-93“ и спортен клуб по свободна борба "Спартак Варна 1971“ със съдействието на Община Варна.До момента заявки за участие са дали над 150 борци от 10 клуба в страната, както и гости от Румъния и Молдова. Събитието е част от богатия спортен календар на Варна и има за цел да насърчи развитието на младежкия спорт, в духа на честна надпревара и приятелство между състезатели от различни държави.Надпреварата стартира в 10:00 ч., а официално откриване на турнира е в 14:00 ч. Заповядайте, за да станете част от едно вдъхновяващо спортно събитие