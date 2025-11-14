16 студенти от три варненски университети (МУ, ИУ, ТУ) взеха участие в надпреварата по тенис на маса, част от "Купа 8 декември“ 2025 г. Турнирът се организира и провежда от Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в университета, а любезен домакин беше спортния комплекс на Икономически университет – Варна.По правилата на състезанието всеки университет може да участва с по един отбор мъже, съставен от трима състезатели и един отбор жени (две състезателки), както и с до четирима студенти в индивидуалния турнир.1. Икономически университет – Варна, 2. Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов“, 3. Технически университет – Варна1. Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов“, 2. Икономически Университет – Варна, 3. Технически Университет – Варна1. Виктор Пенев – МУ, 2. Павел Божидаров – ИУ, 3. Траян Минков – ИУ, 3. Михаел Катев - ИУжени:1. Габриела Габровска – МУ, 2. Олена Иванова – МУ, 3. Моника Иванова – МУ, 3. Ема Пироева - МУ