Станаха ясни победителите в турнира по тенис на маса за "Купа 8 декември" във Варна
По правилата на състезанието всеки университет може да участва с по един отбор мъже, съставен от трима състезатели и един отбор жени (две състезателки), както и с до четирима студенти в индивидуалния турнир.
Отборно класиране – мъже
1. Икономически университет – Варна, 2. Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов“, 3. Технически университет – Варна
Отборно класиране – жени
1. Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов“, 2. Икономически Университет – Варна, 3. Технически Университет – Варна
Индивидуално класиране мъже:
1. Виктор Пенев – МУ, 2. Павел Божидаров – ИУ, 3. Траян Минков – ИУ, 3. Михаел Катев - ИУ
Индивидуално жени:
1. Габриела Габровска – МУ, 2. Олена Иванова – МУ, 3. Моника Иванова – МУ, 3. Ема Пироева - МУ
