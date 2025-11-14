Поредното издание на регатата "Есенни ветрила“ ще се проведе на 15.11.2025 г. (събота), от 10:00 ч. и ще отбележи края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.Организатори на събитието са СК "Черно море Бриз кану каяк“, Ветроходен клуб "Синева“ и СГК "Черно море“ с подкрепата на дирекция "Спорт“ на Община Варна.Очаква се над 100 състезатели от различни възрасти да премерят сили в регатите по ветроходство, академично гребане и кану-каяк.Домакини на проявата ще бъдат Гребна база "Бриз‘, Гребна база "Сия Нейкова“ и Ветроходна база "Порт-Варна“.Награждаването на победителите и официалното закриване на сезона ще се проведе на морска гара от 16:30 ч.