Приключението "Аспарухово трейл“ ще се проведе на 16 ноември /неделя/ за четвърта поредна година. То е организирано от спортен клуб “Тангра" със съдействието на Община Варна.Старт-финала ще бъде на рибарското селище “Карантина", като са предвидени три дистанции: детско бягане на 1500 м - за деца и любители, горско бягане на 7 км (+D315) и Аспарухово трейл на 13 км (+D460).Участниците ще бъдат разпределени в няколко възрастови групи: юноши и девойки до 18 г,. мъже и жени до 45 г и ветерани над 45 г. За първите трима в класирането е осигурен награден фонд, като са предвидени и предметни награди. Двете трасета преминават през гората на квартал Аспарухово, като всеки участник ще има възможност да се наслади на красиви горски пътеки, "Арабчешма“, старата чешма на Боровец, два уникални водопада и мистичния Аспарухов вал издигнат още през VIII век. За улеснение на участниците, стартовите пакети ще се раздават в дните петък 14.11 и събота 15.11 от 15:00 до 18:00 часа в спортен магазин “Декатлон", като ще има възможност това да стане и в деня на проявата до 09:30 часа. Регистрацията за състезанието е отворена! Нека се съберем заедно всички бегачи и любители, за да споделим незабравимите мигове сред природата!Нашето мото е: “Да, ние бягаме"