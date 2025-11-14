Черно море ще се завърнe в зала "Конгресна“, съобщи клубът. Това ще стане на 29 декември, когато "моряците“ ще са домакини на Рилски спортист в 14-ия кръг от НБЛ. Варненци вече започнаха продажбата на билети за срещата.Съставът на Васил Евтимов игра в Двореца по време на полуфиналите и финалите през миналия сезон. "Моряците“ останаха със сребърните медали, след като отстъпиха с 1:3 загуби пред Рилецо.Двата отбора вече се срещнаха през този сезон, като момчетата на Любомир Киров спечелиха с 96:84 през октомври в Самоков.