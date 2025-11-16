Държава с по-малко население от Област Варна и Област Пловдив, с шанс за бараж за Мондиал 2026
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© KSÍ - Knattspyrnusamband
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Страната, която има население от малко над 404 000 души (Област Варна е с над 437 000, а Пловдивска област е с над 635 000 души население), гостува на Украйна в директен спор за бараж за най-големия футболен форум.
Срещата ще се проведе на стадион "Войска Полскего" в Полша от 19:00 часа българско време.
За момента двата тима са с по 7 точки и заемат 2/3-о място във временното класиране на група "D". Те нямат шанс да изместят лидера Франция (13 точки) от върха.
Предходният дуел приключи с успех за Украйна с 5:3 като гост. Исландия са в серия от 2 поредни загуби от този съперник.
Единствената им победа над Украйна е с 2:0 на свой терен в пресявките за Мондиал 2018, на който страната дебютира малко по-късно.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.