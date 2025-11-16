Малката като население островна държава Ислания може днес да си извоюва шанс за класиране на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.Страната, която има население от малко над 404 000 души (Област Варна е с над 437 000, а Пловдивска област е с над 635 000 души население), гостува на Украйна в директен спор за бараж за най-големия футболен форум.Срещата ще се проведе на стадион "Войска Полскего" в Полша от 19:00 часа българско време.За момента двата тима са с по 7 точки и заемат 2/3-о място във временното класиране на група "D". Те нямат шанс да изместят лидера Франция (13 точки) от върха.Предходният дуел приключи с успех за Украйна с 5:3 като гост. Исландия са в серия от 2 поредни загуби от този съперник.Единствената им победа над Украйна е с 2:0 на свой терен в пресявките за Мондиал 2018, на който страната дебютира малко по-късно.