Карлос Насар говори за проблемите с Българска федерация по вдигане на тежести за пореден път.
"Вместо спокойствие получавам само неприятности. В договорите имаше хиляди глоби. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, заяви звездата ни в щангите пред Мариян Станков - Мон Дьо за NOVA.
Той разкри и коя е рекордната оферта като сума на година, която е получил, за да се състезава под чужд флаг.
"Най-голямата сума е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам друг химн за никакви пари“.
Насар коментира и личния си живот, включително връзката си с волейболистката Александра Костадинова. "Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“, разкри спортистът.
Насар очерта амбициите си за следващата Олимпиада: "Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“. На въпрос дали силните мъже плачат, той отговори откровено: "Случвало ми се е“.
