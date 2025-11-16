Балкан Ботевград спечели домакинството си на Черно море с 85:82 в седмия кръг от НБЛ. Двубоят бе в зала "Арена Ботевград".Най-полезен от домакините бес 16 точки, 6 борби и една асистенция за 31:20 минути. От варненцизаписа "дабъл-дабъл" - 19 точки, една борба и 13 асистенции в рамките на 35:50 минути.Балкан е вече първи с 6 успеха и само една загуба. "Моряците" са трети, имащи 4 победи и 3 поражения.