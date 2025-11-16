Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Балкан Ботевград спечели домакинството си на Черно море с 85:82 в седмия кръг от НБЛ. Двубоят бе в зала "Арена Ботевград".

Най-полезен от домакините бе Демонд Робинсън с 16 точки, 6 борби и една асистенция за 31:20 минути. От варненци Джелани Уотсън-Гейл записа "дабъл-дабъл" - 19 точки, една борба и 13 асистенции в рамките на 35:50 минути.

Балкан е вече първи с 6 успеха и само една загуба. "Моряците" са трети, имащи 4 победи и 3 поражения.