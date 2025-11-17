Много съм радостен, че започнахме новия сезон с победа срещу "Славия" – 16:8! Очаквах я. Съставът на съперника явно още не е напълно сглобен – "Славия" има попълнения от други отбори. Въпреки всичко - ние си свършихме нашата работа перфектно! Стояхме много добре – успяхме да си реализираме положенията в мача, затова и през цялото време той вървеше леко. Това коментира след победата на старта на първенството по водна топка в група "Елит" при 18-годишните треньорът на "Комодор" (Варна) Николай Николов – Майката.Във втория кръг от група "Елит", който по програма е на 29 ноември, подопечните на Николай Николов – Майката излизат срещу "Аква спорт" на плувен комплекс "Приморски".Тази година група "Елит" във възраст U 18 се състои от 8 отбора, които ще изиграят общо 14 кръга. След това четирите най-добри тима ще вземат визи за финалната четворка, където се разпределят медалите.Идният уикенд "Комодор" стартира участие в новия шампионат и при мъжете. Подопечните на Николай Николов – Майката гостуват на "Славия" в двубой от втория кръг от първенството, като мачът им в първия – срещу ЦСКА, бе отложен. Срещата е в събота в столицата."Засега всичко е нормално, състезателите са здрави и тренират усилено. Вярвам, че и при мъжете ще стартираме успешно", изрази надежда Майката.