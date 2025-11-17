Ватерполистите на "Комодор" тръгнаха с победа в "Елит" при U 18
Във втория кръг от група "Елит", който по програма е на 29 ноември, подопечните на Николай Николов – Майката излизат срещу "Аква спорт" на плувен комплекс "Приморски".
Тази година група "Елит" във възраст U 18 се състои от 8 отбора, които ще изиграят общо 14 кръга. След това четирите най-добри тима ще вземат визи за финалната четворка, където се разпределят медалите.
Идният уикенд "Комодор" стартира участие в новия шампионат и при мъжете. Подопечните на Николай Николов – Майката гостуват на "Славия" в двубой от втория кръг от първенството, като мачът им в първия – срещу ЦСКА, бе отложен. Срещата е в събота в столицата.
"Засега всичко е нормално, състезателите са здрави и тренират усилено. Вярвам, че и при мъжете ще стартираме успешно", изрази надежда Майката.
