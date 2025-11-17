Над 200 борци взеха участие в Международния турнир по борба "Купа Варна 2025"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Преди началото на състезанието почетни плакети за приноса си към този спорт в града, получиха Калоян Баев, Рамазан Рамазанов, Неделчо Панев и други спортни деятели.
Целта е възраждане на интереса към борбата, спорт, който традиционно носи успехи на Варна и България. Основните цели са: обединяване на усилията на клубовете по борба от Варна и региона, създаване на сцена за изява на младите таланти и възстановяване авторитета на Варна като силен център в този спорт.
В турнира взеха участие над 200 борци от цялата страна - Девня, Аксаково, Долни чифлик, Провадия, както и гости от Самоков, Пловдив, Златица, Плевен, Оряхово, Шумен, Бургас, Търговище, Русе, Стара Загора, Хасково, Сандански, Ловеч, с. Острово, с. Глоджево, както и два отбора от Румъния.
В отборното класиране при класиците първи са домакините от СК "Локомотив-93“ (Варна), следвани от съставите на Бургас и СК "Ангел войвода“ (Хасково). В свободната борба №1 е СК "Спартак“ (Варна), пред "Олимпиец“ (Търговище) и "Черноморец“ (Бургас).
Организаторите планират: разширяване на международното участие с отбори от Македония, Турция, Гърция, Румъния, превръщане на турнира в мини "Балканиада", утвърждаване на две издания ежегодно — пролет и есен, включване на турнира в спортния календар на Община Варна и БФ Борба, участие на всички възрастови групи и селекция на най-перспективните състезатели.
Според членът на Обществения съвет по спорта проф. Огнян Къчев - "Купа Варна“ дава шанс за откриване на деца от по-малките населени места, които могат да продължат своето развитие в Спортното училище във Варна, където има паралелки по свободна и класическа борба.
Заместник.-кметът Илия Колев и представители на Общината изразиха подкрепа и готовност да съдействат за превръщането на "Купа Варна“ в традиционен и престижен форум, който да възроди борбата като водещ спорт в града.
Още от категорията
/
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.