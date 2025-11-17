Международният турнир "Купа Варна 2025“ се реализира по инициативата на варненските клубове по класическа борба – СК "Локомотив ‘93“ и по свободна борба СК "Спартак Варна 1971“ с подкрепата на Община Варна.Преди началото на състезанието почетни плакети за приноса си към този спорт в града, получиха Калоян Баев, Рамазан Рамазанов, Неделчо Панев и други спортни деятели.Целта е възраждане на интереса към борбата, спорт, който традиционно носи успехи на Варна и България. Основните цели са: обединяване на усилията на клубовете по борба от Варна и региона, създаване на сцена за изява на младите таланти и възстановяване авторитета на Варна като силен център в този спорт.В турнира взеха участие над 200 борци от цялата страна - Девня, Аксаково, Долни чифлик, Провадия, както и гости от Самоков, Пловдив, Златица, Плевен, Оряхово, Шумен, Бургас, Търговище, Русе, Стара Загора, Хасково, Сандански, Ловеч, с. Острово, с. Глоджево, както и два отбора от Румъния.В отборното класиране при класиците първи са домакините от СК "Локомотив-93“ (Варна), следвани от съставите на Бургас и СК "Ангел войвода“ (Хасково). В свободната борба №1 е СК "Спартак“ (Варна), пред "Олимпиец“ (Търговище) и "Черноморец“ (Бургас).Организаторите планират: разширяване на международното участие с отбори от Македония, Турция, Гърция, Румъния, превръщане на турнира в мини "Балканиада", утвърждаване на две издания ежегодно — пролет и есен, включване на турнира в спортния календар на Община Варна и БФ Борба, участие на всички възрастови групи и селекция на най-перспективните състезатели.Според членът на Обществения съвет по спорта проф. Огнян Къчев - "Купа Варна“ дава шанс за откриване на деца от по-малките населени места, които могат да продължат своето развитие в Спортното училище във Варна, където има паралелки по свободна и класическа борба.Заместник.-кметът Илия Колев и представители на Общината изразиха подкрепа и готовност да съдействат за превръщането на "Купа Варна“ в традиционен и престижен форум, който да възроди борбата като водещ спорт в града.