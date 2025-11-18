Нови три купи в спортната колекция на Община Варна
Спортните реликви представляват: преходна метална купа от далечната 1950 година, връчвана на студентски първенства от "Окръжен съвет на профсъюзите“. Любопитното за нея е, че е от периода, когато името на морската ни столица е било град Сталин.
Следващият експонат също е емблематичен за времето си и представлява стъклена червена купа, връчвана за спортните събития на националния студентски празник "Купа 8 декември“ от ГК на ДКМС. За нея интересното е, че е с лика на някогашния лидер на държавата Георги Димитров.
Третият трофей е купа от 1983 година, изработена изцяло от дърво и гравирана с интересни орнаменти, която се е връчвала, като първа награда на републиканските студентски първенства по волейбол.
