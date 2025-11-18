Сподели Сподели
Над 120 състезатели взеха участие в поредното издание на регатата "Есенни ветрила“, която отбеляза края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.

Надпреварата бе организирана от СК "Черно море Бриз кану каяк“, ГСК "Черно море“ и ВК "Синева“ със съдействието на Община Варна.

Участници от различни възрасти премериха сили в регатите по кану каяк, гребане и ветроходство, които се проведоха съответно на Гребна база "Бриз“, Гребна база "Сия Нейкова“ и Ветроходна база "Порт Варна“.

Класиране

Каяк

Мини момчета – Самуил Георгиев "Бриз“

ЮМВ – Александър Костадинов "Бриз“

Девойки – Жана Дичева "Бриз“

Жени – Деница Попова "Бриз“

Кану

ЮМВ – Християн Димитров "Черно море“

ЮСВ – Живко Стефанов "Бриз“

Девойки – Олга Семенова "Бриз“

В академичното гребане победители в отделните възрасти са:

Деца – Любомир Ненов

Момчета 2013 – Георги Найденов

Момчета 2012 – Ивайло Комитов

Момчета 2011 – Ивайло Георгиев

ДМВ – Виктория Йорданова

ЮМВ – Петър Иванов

ЮСВ – Денислав Найденов

Младежи до 23 г – Илиян Николов

Ветроходство -генерално класиране

Клас "Оптимист“

1. Михаела Димитрова – ВК "Синева“

2. Давид Симеонов – ВК "Синева“

3. Божидар Костов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна

Клас ILKA 6

1.    Калоян Калчев – "Порт Варна“

2.    Христо Калчев – "Порт Варна“

3.    Даниел Ценов – "Порт Варна“

Клас ILKA 4

1.Борислав Николов – "Порт Варна“

2.Георги Карагьозов – "Порт Варна“

3.Филип Желев – ВК "Христов“

Клас ILKA - нова надежда

1.Александър Димитров – ВК "Синева“

2.Искрен Михайлов – "Бриз“

3.Виктор Поповски – "Порт Варна“

Официалното закриване на регатата се състоя на Морска гара, като победителите в отделните дисциплини бяха наградени с медали от директорът на дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров.