Регата "Есенни ветрила" закри сезона в морските спортове във Варна
Надпреварата бе организирана от СК "Черно море Бриз кану каяк“, ГСК "Черно море“ и ВК "Синева“ със съдействието на Община Варна.
Участници от различни възрасти премериха сили в регатите по кану каяк, гребане и ветроходство, които се проведоха съответно на Гребна база "Бриз“, Гребна база "Сия Нейкова“ и Ветроходна база "Порт Варна“.
Класиране
Каяк
Мини момчета – Самуил Георгиев "Бриз“
ЮМВ – Александър Костадинов "Бриз“
Девойки – Жана Дичева "Бриз“
Жени – Деница Попова "Бриз“
Кану
ЮМВ – Християн Димитров "Черно море“
ЮСВ – Живко Стефанов "Бриз“
Девойки – Олга Семенова "Бриз“
В академичното гребане победители в отделните възрасти са:
Деца – Любомир Ненов
Момчета 2013 – Георги Найденов
Момчета 2012 – Ивайло Комитов
Момчета 2011 – Ивайло Георгиев
ДМВ – Виктория Йорданова
ЮМВ – Петър Иванов
ЮСВ – Денислав Найденов
Младежи до 23 г – Илиян Николов
Ветроходство -генерално класиране
Клас "Оптимист“
1. Михаела Димитрова – ВК "Синева“
2. Давид Симеонов – ВК "Синева“
3. Божидар Костов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна
Клас ILKA 6
1. Калоян Калчев – "Порт Варна“
2. Христо Калчев – "Порт Варна“
3. Даниел Ценов – "Порт Варна“
Клас ILKA 4
1.Борислав Николов – "Порт Варна“
2.Георги Карагьозов – "Порт Варна“
3.Филип Желев – ВК "Христов“
Клас ILKA - нова надежда
1.Александър Димитров – ВК "Синева“
2.Искрен Михайлов – "Бриз“
3.Виктор Поповски – "Порт Варна“
Официалното закриване на регатата се състоя на Морска гара, като победителите в отделните дисциплини бяха наградени с медали от директорът на дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров.
