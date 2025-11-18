Над 120 състезатели взеха участие в поредното издание на регатата "Есенни ветрила“, която отбеляза края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.Надпреварата бе организирана от СК "Черно море Бриз кану каяк“, ГСК "Черно море“ и ВК "Синева“ със съдействието на Община Варна.Участници от различни възрасти премериха сили в регатите по кану каяк, гребане и ветроходство, които се проведоха съответно на Гребна база "Бриз“, Гребна база "Сия Нейкова“ и Ветроходна база "Порт Варна“.КласиранеКаякМини момчета – Самуил Георгиев "Бриз“ЮМВ – Александър Костадинов "Бриз“Девойки – Жана Дичева "Бриз“Жени – Деница Попова "Бриз“КануЮМВ – Християн Димитров "Черно море“ЮСВ – Живко Стефанов "Бриз“Девойки – Олга Семенова "Бриз“В академичното гребане победители в отделните възрасти са:Деца – Любомир НеновМомчета 2013 – Георги НайденовМомчета 2012 – Ивайло КомитовМомчета 2011 – Ивайло ГеоргиевДМВ – Виктория ЙордановаЮМВ – Петър ИвановЮСВ – Денислав НайденовМладежи до 23 г – Илиян НиколовВетроходство -генерално класиранеКлас "Оптимист“1. Михаела Димитрова – ВК "Синева“2. Давид Симеонов – ВК "Синева“3. Божидар Костов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт ВарнаКлас ILKA 61. Калоян Калчев – "Порт Варна“2. Христо Калчев – "Порт Варна“3. Даниел Ценов – "Порт Варна“Клас ILKA 41.Борислав Николов – "Порт Варна“2.Георги Карагьозов – "Порт Варна“3.Филип Желев – ВК "Христов“Клас ILKA - нова надежда1.Александър Димитров – ВК "Синева“2.Искрен Михайлов – "Бриз“3.Виктор Поповски – "Порт Варна“Официалното закриване на регатата се състоя на Морска гара, като победителите в отделните дисциплини бяха наградени с медали от директорът на дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров.