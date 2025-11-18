България продължава с победите в евроквалификациите по баскетбол за жени
Гергана Иванова приключи с 15 точки за България. Кайла Хилсман добави 13 точки, 7 борби и 5 асистенции. Радостина Димитрова се разписа с 11 точки и 7 борби. Борислава Христова се отчете с 10.
За Черна гора Мария Лекович вкара 15 точки.
Следващият игрови прозорец от евроквалификациите за жени ще бъде през март 2026 г. Тогава селекцията на Таня Гатева ще има домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.
