Излъчиха шампионите по футбол и волейбол в Общинските ученически игри 2025/2026 във Варна
На терена на Спортен комплекс "Локомотив“ в морската столица, се изиграха мачовете при юношите VIII-X клас. 23 отбора се включиха в надпреварата, като след директните елиминации бяха определени и участниците във финалната четворка.
Там над всички бяха представителите на МГ "Д-р Петър Берон“, които след четири поредни победи окупираха първото място, следвани от съставите на ВТГ "Г.С Раковски“, ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ и ПГСАГ "Васил Левски“.
Призьорите бяха наградени с купа, медали, грамоти и футболни топки от представителят на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) Цецко Цеков.
По същото време в залата на ОУ "Елин Пелин“ се изиграха и финалните срещи от волейболният турнир при момчетата V-VII клас. Победители тук с пълен актив и без загубен гейм, станаха възпитаниците на ОУ "Добри Чинтулов“, пред тимовете на ОУ "Стефан Караджа“, ОУ "Васил Друмев“, ОУ "Г. С. Раковски“ и СУ "Гео Милев“.
От общинската спортна дирекция бяха осигурили купа за шампионите, както и медали, грамоти и предметни награди за призьорите. Този уикенд ще бъдат определени първенците по футбол 7 за XI-XII клас, волейбол момичета V-VII клас и в тениса на маса за VIII-X и XI-XII клас.
