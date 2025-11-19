Над 200 участници се включиха в 4-ото издание на приключението "Аспарухово трейл"
Участниците трябваше да премерят сили в три дистанции: трейл бягане на 13 км, горско бягане на 7 км и детско бягане на 2 км, като старт-финала на надпреварата бе на живописното рибарско пристанище "Карантината“.
Две от трасетата преминаваха през гората на район Аспарухово, като всички можеха да се насладят на красивите пейзажи, "Арабчешма“, старата чешма на Боровец, на два уникални водопада, както и на мистичния Аспарухов вал – издигнат още през VIII век.
Ето и победителите в отделните възрастови групи :
Класиране – 7 км
Юноши до 18 г
1.Христо Христов
2.Борис Илиев
3.Диян Христов
Девойки до 18 г
1.Ерика Балканска
2.Ана Максимова
3.Кристияна Косева
Мъже
1.Максим Тодоров
2.Мартин Пламенов
3.Венцислав Велев
Жени
1.Деница Симеонова
2.Ерика Балканска
3.Християна Христова
Класиране 13 км
Юноши до 18 г
1.Юлиян Георгиев
2.Николай Пенчев
3.Милен Николов
Девойки до 18 г
1.Мая Русева
2.Адриана Георгиева
3.Яна Кацарова
Мъже
1.Валентин Вълканов
2.Юлиян Георгиев
3.Ивайло Иванов
Жени
1.Мая Русева
2.Виктория Тужовец
3.Емилия Семерджиева
Призьорите в отделните възрасти освен медали, грамоти и предметни награди си разделиха и наградния фонд, осигурен от спонсорите на проявата.
