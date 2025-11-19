С участието на над 200 ентусиасти за четвърта поредна година се проведе приключението "Аспарухово трейл“ – организирано от спортен клуб "Тангра“ с подкрепата на Община Варна.Участниците трябваше да премерят сили в три дистанции: трейл бягане на 13 км, горско бягане на 7 км и детско бягане на 2 км, като старт-финала на надпреварата бе на живописното рибарско пристанище "Карантината“.Две от трасетата преминаваха през гората на район Аспарухово, като всички можеха да се насладят на красивите пейзажи, "Арабчешма“, старата чешма на Боровец, на два уникални водопада, както и на мистичния Аспарухов вал – издигнат още през VIII век.Ето и победителите в отделните възрастови групи :Класиране – 7 кмЮноши до 18 г1.Христо Христов2.Борис Илиев3.Диян ХристовДевойки до 18 г1.Ерика Балканска2.Ана Максимова3.Кристияна КосеваМъже1.Максим Тодоров2.Мартин Пламенов3.Венцислав ВелевЖени1.Деница Симеонова2.Ерика Балканска3.Християна ХристоваКласиране 13 кмЮноши до 18 г1.Юлиян Георгиев2.Николай Пенчев3.Милен НиколовДевойки до 18 г1.Мая Русева2.Адриана Георгиева3.Яна КацароваМъже1.Валентин Вълканов2.Юлиян Георгиев3.Ивайло ИвановЖени1.Мая Русева2.Виктория Тужовец3.Емилия СемерджиеваПризьорите в отделните възрасти освен медали, грамоти и предметни награди си разделиха и наградния фонд, осигурен от спонсорите на проявата.