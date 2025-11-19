Черно море победи гостуващия Миньор след 94:83 в осмия кръг от НБЛ. Срещата бе в зала "ДКС".постигна "дабъл-дабъл" от 10 точки, една борба и 10 асистенции в рамките на 35:14 минути. От гостите Миньорзаписа "дабъл-дабъл" с 22 точки, 11 борби и две асистенции за 33 минути.Варненци са втори, събирайки 5 успеха и 3 загуби. Перничани са 6-и, имащи 4 победи и 3 поражения, но с мач по-малко.