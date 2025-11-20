ХК "Шумен 61" приема "Чардафон"
В момента отборът на "Шумен 61" заема второ място във временното класиране с 6 победи и 1 загуба, голова разлика 219:190. Тимът на "Чардафон" е осми - с 1 победа, 1 равен и 5 загуби, има 3 точки и голова разлика 200:225.
Статистиката сочи, че селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев – "Шумен 61", е най-резултатният отбор в шампионата до момента с реализирани 219 гола в 7 мача.
В листата на стрелците Димитър Грозев е 11-и с 41 попадения от 6 мача, а съотборникът му Енгинджан Сали е нанизал 36 гола.
"Шумен 61" има 7 титли и 4 вицешампионски трофея в клубната си витрина, а съперникът му "Чардафон" (Габрово) е печелил на два пъти бронзови медали в мъжкия елит - през 2017 и 2019 година.
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
