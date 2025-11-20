Състезание по приложно колоездене ще се проведе във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
До момента заявки за участие са подали 10 смесени отбора, съставени от ученици на възраст между 12 и 14 години. Проявата има за цел не само да стимулира подрастващите към активен начин на живот, но и да повиши тяхната бдителност и да насърчи безопасното движение на пътя.
Надпреварата ще протече в два етапа. Теоретичната част е решаване на листовка -част от Закона за движение по пътищата и ще започне в 13:00 часа. Практичната част – управление по майсторско управление на велосипеда ще се проведе във волейболната зала на ТУ и ще стартира в 14:30 часа.
Главният организатор на събитието Диян Драганов заяви, че за призьорите има осигурени купи, медали, грамоти и много интересни предметни награди, като са предвидени и два специални приза: наградите на СБА – Варна и на Община Варна.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.