Състезание по ориентиране за купа "Академик" ще се проведе за 57-и път във Варна
Организатори на надпреварата са спортен клуб по ориентиране "Академик“ и спортно туристическо дружество "Академик“ с подкрепата на Община Варна. Стартът на проявата е в 11:30 ч, а награждаването на победителите и закриването на състезанието е предвидено за 13:30 ч.
Участниците при мъжете и жените ще бъдат разделени в няколко възрастови категории: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, М70 и отворен клас. Като най-кратката дистанция е 800, а най-дългата е 5500 метра.
Класиралите се до трето място в индивидуалната надпревара ще получат медали, а в комплексното подреждане – купи. Победителят във възрастова група М55 ще получи специалния приз "Валери Иванов“.
Главен съдия на надпреварата е един от доайените на този спорт у нас Димитър Календжиев.
