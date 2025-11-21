Завърши поредното издание на студентското състезание "Купа 8 декември" във Варна
В турнирът по мини футбол, който се проведе на игрищата на ОСРК "Младост“ се включиха 9 отбора разделени в 2 групи, като класиралите се на първите две места в двата потока се срещнаха на кръст в полуфиналите. В големия финал първата формация на ИУ победи трудно втория тим на ВВМУ 2 с 1:0, а в спора за третото място ИУ 2 надигра МУ 1 с 3:2.
Много оспорвана бе и волейболната надпревара в залата на МУ. Във финалната четворка при мъжете отборите играха всеки срещу всеки и в крайна сметка три тима завършиха с по 2 победи и 1 загуба. Така победителят – ИУ, бе определен по геймово съотношение, следван от съставите на ТУ, МУ , а топ 4 допълни тима на ВВМУ. При дамите първи станаха домакините от МУ, пред ИУ и ВВМУ.
89 студенти се включиха в турнира по плуване на ПК "Приморски, като премериха сили в стиловете бътерфлай, гръб, бруст и свободен стил. В крайното комплексно класиране тук начело са представителите на МУ с 592 т, следвани от отборите на ВВМУ с 424, ИУ с 395, ТУ със 184 и ВСУ със 109 точки.
Победителите в шесте вида спорт: лекоатлетически крос, мини футбол, тенис на маса, стрийтбол, волейбол и плуване бяха наградени с купи, медали, грамоти и спортни пособия, осигурени от общинската спортна дирекция.
