Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов зае втора позиция в подреждането по водачество на обиколки във Формула 3 за изминалия сезон 2025. 

18-годишният талант, който вече е част от Формула 2 и дори ще кара две състезания още през настоящата кампания, финишира с 62 обиколки, в които е бил лидер в дадено състезание. 

Пред него е само шампионът от Формула 3 Рафаел Камара. Бразилецът е с цели 92 обиколки.

В "Топ 3" влиза и бившият съотборник на Цолов в Кампос Рейсинг Тасанапол Интрапувашак. Тайландецът е с 39 водачески обиколки.

Интересното е, че и тримата в крайното подреждане в тази класация са вече във Формула 2. 

Цолов ще кара за Кампус Рейсинг от новия сезон. Интрапувашак сменя отбора и ще е част от френския Арт Гран При, а Камара ще е основен пилот в Инвикта Рейсинг.