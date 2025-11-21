Днес (21 ноември) по повод Деня на православната християнска младеж и семейство в залата на 7 СУ "Найден Геров“ в морската столица се проведе поредната проява от съвместната инициатива на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск – "Не на агресията“.Гости и лектори на събитието бяха директорът на дирекция "Спорт“ към Община Варна, Кристиан Димитров, Шихан Емил Костов – председател на Българска киокушин асоциация и представител на Международната киокушин организация и психотерапевтът Анелия Марковска.Целта пред организаторите е различните спортни инициативи да достигнат до възможно най-много млади хора, да се изграждат умения за разпознаване на видовете агресия и социално отговорно поведение. Възпитанието и дисциплината, които дават различните видове спорт, съчетани с изразходването на натрупаната енергия, са отлична превенция срещу вербалните и физически прояви на агресията.