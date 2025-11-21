Сподели Сподели
Берое и Спартак Варна се оттеглиха при 0:0 след първите 45 минути от 16-ия кръг в Първа лига. Срещата е на стадио "Берое".

Алешандре си помисли, че е открил резултата за варненци в 35-ата минута, но след проверка с ВАР, попадението бе отменено поради засада.

Берое99. Валентино Куинтеро, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Костантини, 10. Даниел Бодега, 11. Исмаел Хименес, 15. Факундо Аларкон, 17. Уеслей Да Роча, 21. Алберто Салидо, 24. Стефан Гаврилов, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо

Спартак23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 20. Деян Лозев, 21. Александре Насименто, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георги Стояновски