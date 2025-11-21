Берое и Спартак Варна приключиха 0:0 в първата среща от 16-ия кръг в Първа лига. Тя бе на стадион "Берое".Гостите получиха цели 4 жълти картона, а от домакините защитникът Хуан Пабло Саломони бе изгонен в 44-ата минута заради грубо нарушение. Преди това, Алешандре си помисли, че е открил резултата за варненци в 35-ата минута, но след проверка с ВАР, попадението бе отменено поради засада.Берое е 13-и, имащ 15 точки, а Спартак е 9-и със 17.