Старши треньорът на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски бе искрен след 0:0 срещу Берое в 16-ия кръг от Първа лига. Според него отборът му е създал достатъчно положения, но са внимавали и за контраатаки.

"Имахме отменен гол през първото полувреме. Създадохме и други голови ситуации. Салидо е опасен футболист и не можеш да го оставиш. Повече от половината голове на Берое ги вкарва той. Правихме достатъчно нападения, но трябваше да внимаваме и за контраатаки. Представихме се много по-добре от самото начало на мача, в сравнение с предишните двубои. Възстановихме се в паузата и се върнахме в по-добър ритъм. Предстоят тежки мачове, трябва да покажем, че всичко бе моментна слабост", каза специалистът.

Берое е 13-и, имащ 15 точки, а Спартак е 9-и със 17.