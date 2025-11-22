Черно море приема Локомотив София във втората съботна среща от 16-ия кръг в Първа лига. Тя ще е на стадион "Тича" от 14:30 часа.Варненци са трети в класирането с 27 точки, на 3 от втория ЦСКА 1948 и с равен брой точки, колкото има и четвъртият Локомотив Пловдив, но "смърфовете" са с по-скромна голова разлика. Тази на Черно море е 20:10. На 9 ноември възпитаниците на Илиан Илиев надвиха ЦСКА 1948 след 1:0 в Битрица.Локомотив е 11-и, разполагащ с 16 точки срещу името си. 12-ият Арда също е с толкова, но отрицателна голова разлика. Съотношението при столичани е 15:15. Точно преди паузата за националните отбори "железничарите" отстъпиха пред Ботев Враца след 0:1 като домакини.В първия кръг от този сезон Локомотив и Черно море направиха 1:1 в квартал "Илиянци".12:00 Арда - ЦСКА 194817:00 ЦСКА - Ботев Пловдив