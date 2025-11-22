18-годишната българкастигна финала на силния тенис турнира за жени, който се провежда на твърди кортове в Търнава (Словакия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.Пловдивчанката, която тренира в академията нав Манакор, победи 6-ата в схемата и 258-а в светаот Великобритания със 7:5, 6:0.Двубоят продължи 1 час и 11 минути.Драма имаше само в първата част, в която Миязаки на три пъти повеждаше с пробив, но Янева го връщаше мигновено, а на свой ред българката направи решителен такъв в 12-ия гейм, с което реши спора в сета.Българката си осигури и рекордно класиране в ранглистата като от понеделник ще е в "Топ 400" за първи път в своята професионална кариера., 438-а в класацията на WTA, има три спечелени титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през месец септември в Пазарджик.В битка за титлата 18-годишната българка ще играе сот Чехия. 20-годишната състезателка надделя на полуфинала над 3-ата поставена и 172-а в светаот Франция с 2:0 сета.