Българка, тренираща при Рафаел Надал, с финал на силен тенис турнир в Словакия
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Тенис
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Пловдивчанката, която тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, победи 6-ата в схемата и 258-а в света Юрико Лили Миязаки от Великобритания със 7:5, 6:0.
Двубоят продължи 1 час и 11 минути.
Драма имаше само в първата част, в която Миязаки на три пъти повеждаше с пробив, но Янева го връщаше мигновено, а на свой ред българката направи решителен такъв в 12-ия гейм, с което реши спора в сета.
Българката си осигури и рекордно класиране в ранглистата като от понеделник ще е в "Топ 400" за първи път в своята професионална кариера.
Елизара Янева, 438-а в класацията на WTA, има три спечелени титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през месец септември в Пазарджик.
В битка за титлата 18-годишната българка ще играе с Луси Хавличкова от Чехия. 20-годишната състезателка надделя на полуфинала над 3-ата поставена и 172-а в света Джесика Понше от Франция с 2:0 сета.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
11-те на Берое и Спартак
16:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.