води с 1:0 наслед първите 45 минути на двубоя им от 16-и кръг на Първа лига."Моряците" вкараха гол още във 2', но попадението нане бе зачетено заради засада на негов съотборник. В 13' столичните "железничари" също се разписаха, но Георги Гинчев отново отмени гола назаради игра с ръка в нападение на негов съотборник.Гостите все пак се оттеглиха на почивката с гол аванс, след катосе разписа в средата на първото полувреме.