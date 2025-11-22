Сподели Сподели
Локомотив София води с 1:0 на Черно море след първите 45 минути на двубоя им от 16-и кръг на Първа лига.

"Моряците" вкараха гол още във 2', но попадението на Сидни Селсо не бе зачетено заради засада на негов съотборник. В 13' столичните "железничари" също се разписаха, но Георги Гинчев отново отмени гола на Реян Даскалов заради игра с ръка в нападение на негов съотборник.

Гостите все пак се оттеглиха на почивката с гол аванс, след като Райън Бидунга се разписа в средата на първото полувреме.