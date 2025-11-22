Звездата на България в алпийските скизаписа ново впечатляващо класиране в старт от Световната купа за мъже.Най-добрият ни алпиец в момента се нареди 9-и в слалома в надпреварата, провела се в австрийския курорт Гургл.Попов беше 21-и след първия манш, но със силна втора част, скочи с цели 12 позиции до място в десетката, давайки общо време от 1:45.43.Зад Попов останаха звезди като олимпийският шампион, носителят на 4 малки кристални глобуса в слалома(носител на кристален глобус в слалома за 2021-а година),и други големи имена.Състезанието спечели французинът, който даде общо време от 1:44.55. Той бе едва 12-и след първия манш, но силен втори го прати на върха.Второто място заеот Белгия (1:44.62), а "Топ 3" допълни норвежецът(1:44.64).