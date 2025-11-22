Сподели Сподели
Локомотив София спечели визитата си на Черно море с 1:0 в мач от 16-и кръг на Първа лига. 

"Моряците" вкараха гол още във 2', но попадението на Сидни Селсо не бе зачетено заради засада на негов съотборник. В 13' столичните "железничари" също се разписаха, но Георги Гинчев отново отмени гола на Реян Даскалов заради игра с ръка в нападение на негов съотборник. Гостите все пак се оттеглиха на почивката с гол аванс, след като Райън Бидунга се разписа в 19'.

През второто полувреме втори гол на Селсо бе отменен - този път заради засада след намесата на ВАР.

Играчите на Станислав Генчев се изкачиха до осмо място във временното класиране с 19 точки, докато момчетата на Илиан Илиев остават трети с 27 точки.