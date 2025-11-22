спечели визитата си нас 1:0 в мач от 16-и кръг на Първа лига."Моряците" вкараха гол още във 2', но попадението нане бе зачетено заради засада на негов съотборник. В 13' столичните "железничари" също се разписаха, но Георги Гинчев отново отмени гола назаради игра с ръка в нападение на негов съотборник. Гостите все пак се оттеглиха на почивката с гол аванс, след катосе разписа в 19'.През второто полувреме втори гол на Селсо бе отменен - този път заради засада след намесата на ВАР.Играчите насе изкачиха до осмо място във временното класиране с 19 точки, докато момчетата наостават трети с 27 точки.