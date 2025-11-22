Старши треньорът на, говори след поражението на неговия тим от"Твърде малко видяхме от всичко, загубихме повечето единоборства. Локомотив придоби самочувствие и спечели мача. Второто имахме натиска, който сме свикнали да правим у дома. Не принуждавахме противника да бяга, това ни коства и загубата. Имаше реакция второто полувреме, тук не беше така. Не направих правилните смени, влязоха хора, които подходиха интертно. Влязоха в руслото на Локомотив, който искаше да убива времето, след като имаше резултат. Имахме дадени моменти, в които ни трябваше повече прецизност. Локомотив добре се защитава, имаха само две загуби като гости. Димитът Димитров-Херо е най-опитният човек в треньорството в България, ще е първи негов мач у дома, ще има ентусиазъм – неприятно гостуване ще е. Малко повече хъс и душа, иначе ще е трудно на всеки терен", завърши Илиев за предстоящото гостуване на Ботев Пловдив.