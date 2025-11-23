Левски може да отвори шампионска разлика днес в Монтана
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Анатоли Нанков са на предпоследната 15-а позиция с 13 точки. "Славата" няма победа в последните си 5 шампионатни мача, а като домакин има 2 победи, 3 равенства и 2 загуби при голова разлика 7:7. Последният мач между двата тима завърши 5:0 за столичани.
Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери с 35 точки. "Сините" спечелиха 4 от последните си 5 срещи в първенството, а като гости имат 5 успеха, 1 равенство и 1 загуба при голова разлика 11:4. Левски има 5 победи в последните си 5 официални двубоя с Монтана.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Левски е 1.32, докато този за Монтана е 11.00. Равенството е оценено на 5.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за столичани е оценен на 1.30, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 10.50. Равенството е оценено на 5.00.
11-те на Берое и Спартак
21.11
