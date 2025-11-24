Двубоят между ФК Аксаково и ФК Рилци (Добрич) беше отложен малко преди неговото начало. Причината е инцидент, който е възпрепятствал гостите да пристигнат за мача.Срещата от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига трябваше да се проведе от 14 часа днес на стадион "Аксаково“. Тепърва ще стане ясно за кога ще бъде насрочена.В следващия кръг, предпоследен от есенния дял, Аксаково гостува на Фратрия II.