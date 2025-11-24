Сподели Сподели
Двубоят между ФК Аксаково и ФК Рилци (Добрич) беше отложен малко преди неговото начало. Причината е инцидент, който е възпрепятствал гостите да пристигнат за мача.

Срещата от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига трябваше да се проведе от 14 часа днес на стадион "Аксаково“. Тепърва ще стане ясно за кога ще бъде насрочена.

В следващия кръг, предпоследен от есенния дял, Аксаково гостува на Фратрия II.