Звездата на България в женската борбаговорислед като оглави световната ранглиста в категория до 62 кг.С това си постижение 28-годишната българка вече е била на върха в две теглови дивизии (и в кат. до 59 кг), а при 57-килограмовите бе на второ място.Така тя се превърна във втората в този спорт от България, която е оглавявала две категории в световната ранглиста и е намирала място в "Топ 3" на дадена категория - три такива (до 57, до 59 и до 62 кг). Другата е(световна номер 1 до 60 кг и до 62 кг, както и втора в кат. до 63 кг)."Това показва, че моят труд, дисциплина и работа през годините и когато човек има желание, може да постигне всичко.За мен никога не е било от значение в каква категория се състезавам или срещу кои състезатели, аз обичам да побеждавам, обичам да се предизвиквам. Целта ми сега е световна и европейска титла в категория до 62 кг, които все още нямам, а най-голямата цел е Олимпийските игри в Лос Анджелис", заяви Дудова в интервю за