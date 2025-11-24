Над 40 ученици от морската столица и областта се включиха в поредното издание на състезанието по приложно колоездене "Варна 2025“, което се проведе на територията на Технически университет (Варна) и бе организирано от СБА – Варна със съдействието на Община Варна.Проявата има за цел не само да стимулира подрастващите към активен начин на живот, но и да повиши тяхната бдителност и да насърчи безопасното им движение по пътя.Участниците в събитието, демонстрираха отлична подготовка и завиден спортен дух и в двата етапа. Теоретичната част бе, решаване на листовки от Закона за движение по пътищата, а практичната – майсторско управление на велосипед на специално подготвено трасе.След много емоции призовата тройка в отборното класиране на надпреварата, оформиха представителите на ОУ "Христо Смирненски“ и двата състава на варненското ОУ "Н. Й. Вапцаров“.Бяха раздадени и няколко индивидуални приза: Най-добър участник – Мирослав Йорданов само с 5 наказателни точки Най-атрактивен участник – Цветослав Стоев Най-малък участник – Даниел Раднев Купа на СБА – Варна – ОУ "Христо Смирненски“ Купа на Община Варна – СУ "Н. Й. Вапцаров“ (Суворово)Призьорите в отделните категории получиха маркови велосипеди и каски, оригинални купи, медали и предметни награди от директорът на Дирекция "Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров и председателят на СБА – Варна Диан Драганов.