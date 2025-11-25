ПСК "Черно море" сбъдна мечта – десета поредна шампионска титла!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Тази емоционална изповед направи треньорът на хегемона в БГ плуването ПСК "Черно море" Никола Петров.
Отиващата си 2025 г. донесе на клуба десета поредна шампионска титла - комплексно от трите изминали състезания – летния, зимния и отборния шампионат по плуване! Десет години недосегаеми! На върха! Феноменално постижение, което ще остане изписано със златни букви в историята на варненския клуб и на спорта в морската столица.
На последния шампионат преди броени дни в Бургас варненци спечелиха бронзова купа отборно. Там те се бориха за мечтите си без железните войни на клуба Бояна Кирчева, Тея Николова, Максим Манолов, Дениел Нанков и Калина Николаева.
"Състезанието в Бургас беше доста дълго и изморително. Без войници е трудно и не се ходи на война! Визирам липсващите състезатели, но по никакъв начин не желая да отнема вниманието и благодарността към онези, които се бориха без най-добрите ни плувци. Те са следващото поколение, което върви напред и ще преследва успехите на най-добрите състезатели на "Черно море", които в момента учат в чужбина, както и тези на Бояна Кирчева. Бояна е най-дълго практикуващият ни спортист от години наред. Тя ще се завърне по-силна и по-мотивирана. В Бургас имаше много неща, които ми харесаха. Виждам, че плувците, които се състезават в момента, са израснали, станали са по-зрели и разсъждават по различен начин, което страшно много ме радва. Забелязвам, че малките, младшата възраст, които идват, имат сериозен потенциал. Обнадежден съм. Те ми дават сила и вяра за бъдещето на ПСК "Черно море"! Надявам се да продължават да тренират и да се стараят да се развиват колкото се може по-добре", сподели главният треньор на черноморци Никола Петров.
И допълни: "Поздравявям всички за постигнатите резузлтати. Разбира се, на държавното в Бургас имаше и неща, които не ми допаднаха. Случи се така, че на няколко пъти имаше малшанс. Пропуснахме да спечелим допълнителни точки за клуба, но явно така е трябвало да се случи. Приели сме го, научили сме си грешките. Ще се опитаме да не ги повтаряме. Доволен съм от това, което видяхме. Завършихме шампионата в Бургас с победа в щафетното плуване. Това беше черешката на тортата за нас в края на състезанието – тръгнахме си с приповдигнато настроение. Уверени и щастливи, че предстоят още по-добри дни!".
Още от категорията
/
11-те на Берое и Спартак
21.11
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Държава с по-малко население от Област Варна и Област Пловдив, с шанс за бараж за Мондиал 2026
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.