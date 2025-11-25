Сподели Сподели
Английският гранд Челси домакинства днес на испанския колос Барселона в двубой от 5-и кръг на основната фаза в Шампионска лига. 

Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон. 

Домакините се намират на 12-а позиция в класирането до момента със 7 точки, а Барса са точно пред тях (11-и) със същия актив. Който спечели днес може да влезе в "Топ 4" поне временно. 

В директните официални двубои статистиката е изравнена - по 4 успеха за всеки и 6 равенства. 

Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините. За победа на Челси ставката е 2.14, а такава за Барса е 3.00. Равенството е с коефициент 4.00.

BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.22 за победа на лондончани, 4.10 за хикс и 3.15 за победа на каталунците.