Таня Гатева: Най-голямата победа за мен е, ако всички отидем в залата и подкрепим България
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Добър ден. Тук сме с г-жа Таня Гатева – национален селекционер на България по баскетбол при жените. Благодаря Ви още веднъж, г-жо Гатева, за отделеното време.
- Моля, за мен е удоволствие.
Моят първи въпрос към Вас е защо избрахте днес да вземете участие в тази инициатива на Спешъл Олимпикс (бел. ред. Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс - "Специална Олимпиада" за деца и атлети с интелектуални затруднения), в това събитие? И мислите ли, че атлетите с интелектуални затруднения биват неглижирани или оставяни на заден фон все още в нашата държава?
- Не съм толкова навътре в тази материя, но винаги откликвам на такива мероприятия, на такива деца. Ходя на тренировки по баскетбол, когато имам свободно време, и наистина го чувствам като част от себе си, че трябва да го направя. За тези деца това е важно, да имат подкрепата, да бъдат подкрепени и чрез баскетбола да съумяват да развиват своите потребности.
Да, това е чудесно! След вашите три поредни победи в предквалификациите за "ЕвроБаскет“, мислите ли вече за следващите стъпки за националния тим на България и за това колко далеч би могъл нашият отбор да стигне в този турнир евентуално?
- Ами, аз искам сега да действаме стъпка по стъпка. Първата стъпка беше първия прозорец, втората стъпка е вторият прозорец. Имаме още три мача да изиграем – срещу Азербайджан, Украйна и Черна гора, като сме домакини на Азербайджан и Украйна, гости на Черна гора. Искам да си свършим работата така, както я свършихме в първия прозорец. След това трябва да изчакаме жребия и тогава вече може да правим други планове.
Победата срещу Азербайджан, ако мога да Ви върна към нея, която получи доста медийно внимание, с 93 точки разлика – тя ли е исторически най-голямата победа за нашия женски национален тим? И вие очаквахте ли този резултат изобщо?
- Не, разбира се, че не го очаквах. Отборът на Азербайджан беше съставен само от деца. Имаха една чужденка, която беше в тима. Бяхме подготвени, естествено, срещу нея, но тя не взе участие в мача. Аз още в първите минути завъртях състава, но тези, които влязоха от пейката – беше нашият ден. Не можеха да изпуснат, вкарваха кош сред кош, имаше енергия – това, което аз опитвам да създам в нашия отбор, така че аз не можех да се съобразявам с положението на Азербайджан, защото аз гледам нашият отбор да влезе в този стил.
Да, разбира се. Това беше едно наистина невероятно постижение. Стана ясно наскоро, че България ще бъде домакин на две европейски първенства при подрастващи. Какво мислите, че означава това за българския баскетбол като цяло?
- Наистина е много полезно. Най-голямата победа за мен е, ако всички отидем в залата, както на женските мачове, така и на подрастващите, и наистина от сърце да подкрепим всеки един български отбор, защото наистина публиката е страшно важна.
Да, абсолютно. Като за финал, нещо интересно от кухнята на Българския национален тим имате ли да споделите към момента? И ако не – какво бихте пожелала на слушателите на Радио "Фокус“?
- Пожелавам първо на моите състезателки да бъдат здрави, да продължават да се трудят, да дойдат физически още по-подготвени. А на вашите слушатели пожелавам да гледат женски баскетбол и да ни подкрепят все повече.
Абсолютно, и аз така мисля – че женският спорт като цяло трябва да бъде популяризиран. Мисля, че вие и вашият тим правите точно това напоследък, което е наистина невероятно, и ви поздравявам. Благодаря ви още веднъж за отделеното време.
- Благодаря Ви.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.