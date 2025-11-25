, селекционер на женския национален отбор по баскетбол, в интервю за "Фокус" след трите поредни победи в предквалификациите за Евробаскет 2027.- Моля, за мен е удоволствие.- Не съм толкова навътре в тази материя, но винаги откликвам на такива мероприятия, на такива деца. Ходя на тренировки по баскетбол, когато имам свободно време, и наистина го чувствам като част от себе си, че трябва да го направя. За тези деца това е важно, да имат подкрепата, да бъдат подкрепени и чрез баскетбола да съумяват да развиват своите потребности.- Ами, аз искам сега да действаме стъпка по стъпка. Първата стъпка беше първия прозорец, втората стъпка е вторият прозорец. Имаме още три мача да изиграем – срещу Азербайджан, Украйна и Черна гора, като сме домакини на Азербайджан и Украйна, гости на Черна гора. Искам да си свършим работата така, както я свършихме в първия прозорец. След това трябва да изчакаме жребия и тогава вече може да правим други планове.- Не, разбира се, че не го очаквах. Отборът на Азербайджан беше съставен само от деца. Имаха една чужденка, която беше в тима. Бяхме подготвени, естествено, срещу нея, но тя не взе участие в мача. Аз още в първите минути завъртях състава, но тези, които влязоха от пейката – беше нашият ден. Не можеха да изпуснат, вкарваха кош сред кош, имаше енергия – това, което аз опитвам да създам в нашия отбор, така че аз не можех да се съобразявам с положението на Азербайджан, защото аз гледам нашият отбор да влезе в този стил.- Наистина е много полезно. Най-голямата победа за мен е, ако всички отидем в залата, както на женските мачове, така и на подрастващите, и наистина от сърце да подкрепим всеки един български отбор, защото наистина публиката е страшно важна.- Пожелавам първо на моите състезателки да бъдат здрави, да продължават да се трудят, да дойдат физически още по-подготвени. А на вашите слушатели пожелавам да гледат женски баскетбол и да ни подкрепят все повече.- Благодаря Ви.