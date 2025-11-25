200 състезатели от 16 клуба в страната се включиха в 57-ото издание на състезанието по ориентиране за купа "Академик“, което се проведе в района на к. к "Св. Св. Константин и Елена“ край Варна.Организатори на събитието бяха спортен клуб по ориентиране "Академик“ и спортно туристическо дружество "Академик“ със съдействието на Община Варна.Участниците бяха разделени в няколко възрастови групи от 10 до над 70 години, а проявата бе уважена и от директорът на Дирекция "Спорт“ – Кристиан Димитров.Първите три отбора в комплексното класиране: "Компас“ (Русе), "Бегун“ (Варна), "Добротица“ (Добрич) - получиха купи, а победителите в отделните категории на индивидуалната надпревара, бяха наградени с медали от организаторите. Специалният приз "Валери Иванов“ бе връчен на победителят в група М 55 – Стилиян Стоев от "Вариант 5“ (Търговище).Главен съдия на проявата, която премина при отлична организация, бе един от доайените на този у нас – Димитър Календжиев.