200 участници се включиха в 57-ото състезание по ориентиране за купа "Академик"
Организатори на събитието бяха спортен клуб по ориентиране "Академик“ и спортно туристическо дружество "Академик“ със съдействието на Община Варна.
Участниците бяха разделени в няколко възрастови групи от 10 до над 70 години, а проявата бе уважена и от директорът на Дирекция "Спорт“ – Кристиан Димитров.
Първите три отбора в комплексното класиране: "Компас“ (Русе), "Бегун“ (Варна), "Добротица“ (Добрич) - получиха купи, а победителите в отделните категории на индивидуалната надпревара, бяха наградени с медали от организаторите. Специалният приз "Валери Иванов“ бе връчен на победителят в група М 55 – Стилиян Стоев от "Вариант 5“ (Търговище).
Главен съдия на проявата, която премина при отлична организация, бе един от доайените на този у нас – Димитър Календжиев.
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
