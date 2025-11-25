SENSHI 29 увеличава екшъна в последно издание на годината с участието на Али Юзеир. На 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна ще видим 12 мача с бойци от 16 държави, сред които на ринга ще бъдат петима несломими българи. Билети за международната бойна галавечер се предлагат в мрежата на Eventim.bg.Али Юзеир е световен шампион по муай тай на WMF от 2018 г. балкански шампион - K1 от 2017 г., европейски вицешампион през 2015 г., с едно участие за веригата и победа на SENSHI 4. Той ще се изправи срещу Карим Мабрук в категория до 85 кг по правилата KWU FULL CONTACT.