Лудогорец приема Селта Виго тази вечер в мач от 5-ия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа.

Двубоят е от 19:45 ч. на "Хювефарма Арена" в Разград.

Тимът от Разград постигна първа победа от два месеца с 2:0 като гост на Септември в родната Първа лига през изминалия уикенд. Това бе и първия мач начело на отбора на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.

В Лига Европа Лудогорец е на 30-ата позиция с 3 точки с три загуби и една победа - срещу Малмьо с 2:1 като гост.

Селта са 4-и с актив от 9 точки - три победи и една загуба, дошла срещу Щутгарт преди два месеца.

Това ще бъде първа среща между двата тима в европейски клубни турнири.

За Лудогорец участие няма да вземат Едвин Куртулуш и Георги Терзиев. Контузени играчи от испанския тим са Франсиско Белтран и Джоузеф Айдо.

Бетинг операторът PalmsBet.com определя коефициент 5.00 за победа на разградчани, 3.66 за равенство и 1.73 за победа на гостите от Испания.

BETHUB.bg предлага сходни ставки - 5.25 за победа на Лудогорец, 3.70 за равенство и 1.73 за победа на Селта.