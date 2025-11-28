Сподели Сподели
Вратарят Пламен Илиев отпадна в последния момент от групата на Черно море за гостуването на Ботев Пловдив.

"Канарчетата“ приема "моряците“ на 29 ноември от 15:00 часа в двубой от 17-ия кръг в Първа лига.

Илиев е с травма в коляното и въпреки, че първоначално бе обявено, че е в групата за гостуването в Пловдив, ще остане във Варна.

Неговото място ще бъде заето от стража на дублиращия тим на "зелено-белите“ Антоан Манасиев.

Пламен Илиев е усещал дискомфорт през седмицата, а след направен ядрено-магнитен резонанс е станало ясно, че има травма, която не може да му позволи да играе.

В следващите дни ще стане ясно каква точно е контузията му и колко време ще бъде необходимо на вратаря да се възстанови.

По-рано пък стана ясно, че Черно море ще бъде без десния си краен бранител Цветомир Панов, който все още се възстановява от травма.

Аут са още Жоао Педро и Фелипе Кардозо. За сметка на това в групата се завръща Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Локомотив София заради контузия. В групата попадна младият Емануел Няголов.