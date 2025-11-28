Наследниците на дългогодишния футболен съдия и спортен деятел Хугас Месропов - Нуша и Нерсес Месропови, дариха няколко спортни реликви на спортната експозиция на Община Варна в Юнашкия салон.Това са оригиналният му съдийски екип, жълт и червен картон, съдийската му свирка и два плакета от БФС и съдийската колегия, за цялостния му принос към футбола. Експонатите бяха връчени на директорът на Дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров, който заяви, че те ще бъдат изложени в най-новата витрина на експозицията.Хугас Месропов е роден на 13.07.1947 г и ни напусна преди броени дни . Играе като халф в "Спартак“ (Варна), в периода 1965-68 г и 1969-75 г. и има 71 мача и 5 гола за "соколите“ в "А“ група. Играл е и за отборите на "Локомотив“ (Варна) и "Светкавица“ (Търговище).След приключване на състезателната си кариера, ще остане в спомените ни , като един от най-уважаваните ни рефери, като е ръководил 73 мача в "А“ група през периода 1985-1993 г. Член на Сдружение "Стратегия за развитие на футбола в град Варна“.