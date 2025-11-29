е домакин нав мач от 17-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Спартак" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев.Ето и титулярите наСпартак Варна23. Максим Ковальов, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг СтояновскиЦСКА21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето’о