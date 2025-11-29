Сподели Сподели
Спартак Варна е домакин на ЦСКА в мач от 17-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Спартак" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев.

Ето и титулярите на Гьоко Хаджиевски и Христо Янев:

Спартак Варна

23. Максим Ковальов, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски

ЦСКА

21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето’о