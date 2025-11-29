Стартови състави на Спартак Варна - ЦСКА
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Ето и титулярите на Гьоко Хаджиевски и Христо Янев:
Спартак Варна
23. Максим Ковальов, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов (К), 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски
ЦСКА
21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето’о
Още по темата
/
11-те на Берое и Спартак
21.11
Още от категорията
/
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Държава с по-малко население от Област Варна и Област Пловдив, с шанс за бараж за Мондиал 2026
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.