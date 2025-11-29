Сподели Сподели
Резултати от срещи от 18-и кръг на Втора лига, играни днес:  

Беласица - Миньор (Перник) 0:0

Вихрен - Локомотив (Горна Оряховица) 6:0

Черноморец 1919 - Фратрия 0:2 

Класиране: 

1. Дунав (Русе) - 44 точки (16 мача)

2. Фратрия (Варна) - 38 (17 мача)

3. Янтра (Габрово) - 32 (16 мача)

4. Вихрен (Сандански) - 30 (17 мача)