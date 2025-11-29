Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ботев Пловдив победи гостуващия тим на Черно море с 2:1 в мач от 17-и кръг на Първа лига. "Жълто-черните" поведоха в 10' с гол на Франклин Маскоте, а в 69' домакините отбелязаха втори гол благодарение на резервата Лукас Араухо, който се разписа за пръв път с екипа на "канарчетата". "Моряците" оформиха крайния резултат в 78' чрез резервата Васил Панайотов. В самия крй на двубоя домакините вкараха трети гол, но той не бе зачетен заради ига с ръка в нападение след намесата на ВАР.

Възпитаниците на Димитър Димитров се изкачиха до 11-а позиция във временното подреждане с 20 точки, докато момчетата на Илиан Илиев са 5-и с 27 точки.