победи гостуващия тим нас 2:1 в мач от 17-и кръг на Първа лига. "Жълто-черните" поведоха в 10' с гол на, а в 69' домакините отбелязаха втори гол благодарение на резервата, който се разписа за пръв път с екипа на "канарчетата". "Моряците" оформиха крайния резултат в 78' чрез резервата. В самия крй на двубоя домакините вкараха трети гол, но той не бе зачетен заради ига с ръка в нападение след намесата на ВАР.Възпитаниците насе изкачиха до 11-а позиция във временното подреждане с 20 точки, докато момчетата наса 5-и с 27 точки.