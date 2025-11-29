Сподели Сподели
ЦСКА води с 2:0 на Спартак Варна след първите 45 минути на двубоя им от 17-и кръг на Първа лига. "Червените" откриха резултата още в 5', но попадението не бе зачетено заради засада. Бруно Жордао овенча натиска на гостите с попадение в 18', а Джеймс Ето'О удвои преднината на столичани в 34'. 

"Армейците" можеха да водят още по-убедително, но на два пъти гредата помогна на Максим Ковальов.